 

ЗСУ відкинули окупантів у північній частині Вовчанська

  1. 05.06.2024
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Бійці Сил оборони продовжують звільняти від російських окупантів зруйноване прикордонне містечко Вовчанськ на півночі Харківської області.

Так, новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний» 4 червня повідомив: «Збройні сили України майже повністю вибили ЗС РФ із північно-східної частини Вовчанська».

На оприлюдненій ним карті звільнена територія, на якій вже встигли закріпитися наші захисники, забарвлена фіолетовим кольором.

За попередні дні ЗСУ звільнила територію, забарвлену блакитним кольором; саме це в останньому зведенні визнав американський Інститут вивчення війни (ISW).

Зауважимо, що всі ці події відбуваються на північному березі річки Вовча, на якому знаходиться третина населеного пункту. Інші дві третини (південний берег) впевнено контролювалися ЗСУ навіть під час максимального просування загарбників.

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