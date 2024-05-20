ЗСУ відкинули окупантів у Красногорівці

Російські загарбники відступили в частково окупованому містечку Красногорівка, розташованому західніше окупованого з 2014 року Донецька. Раніше офіційно це був Мар’їнський, потім Новопавлівський, а тепер Курахівський напрямок.

Зміну лінії фронту на нашу користь на своїй карті за минулу добу зафіксував авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState».

Дивись для порівняння скриншоти його карти за вісімнадцяте і дев’ятнадцяте травня. На останньому ми синьою стрілочкою умовно позначили місце зміщення сірої зони в бік ворога.

Однак, радощів з цього приводу не дуже багато, оскільки первинно деокупована ділянка має форму вузького вклинення в контрольовану загарбниками територію – у наших захисників немає шансів на її утримання.

А головне навіть в іншому: сам «DeepState» в анотації до останнього оновлення вказав, що дана зміна є лише уточненням. Тому зараз важливо, щоб наші захисники не потрапили в оточення на цій території.