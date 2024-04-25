ЗСУ відкинули окупантів у Красногорівці

Бійці Збройних сил України ліквідували російських окупантів, які прорвалися на вогнетривкий (цегляний) завод у нескореному містечку Красногорівка, про що раніше повідомили рашисти і що підтвердили наші блогери, відштовхуючись від оприлюдненого ворогом відео.

Офіційний Телеграм-канал оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця «Хортицький вітер» о 18:12 повідомив: «Оркозавра з ганчіркою було оперативно знищено разом з іншими волоцюгами, які намагалася заховатися в будівлі цього вогнетривкого заводу».

В якості доказу оприлюднено відео, відзняте безпілотним літальним апаратом, на якому на тій самій будівлі вже немає ніяких прапорів.

Цікаво, що «Хортицький вітер» фактично дорікнув українським засобам масової інформації за те, що повідомили про прорив загарбників на завод, сам же фактично визнав даний факт.

Також нагадаємо, що агресор ледь не щодня поступово захоплює нові частини Красногорівки, про що повідомляють достовірні джерела. Зрештою, цегельний завод також розташований не на околиці міста…