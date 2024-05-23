ЗСУ відкинули окупантів під Вовчанськом

Бійці Сил оборони «нещодавно» відвоювали територію поблизу частково окупованого прикордонного містечка Вовчанськ на півночі Харківської області. Паралельно там же незначно просунулися вперед і російські окупанти.

Принаймні про це без часових і географічних подробиць, а тому не зовсім зрозуміло в останньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні заявив американський Інститут вивчення війни (ISW).

Альтернативного підтвердження цієї інформації ми не помітили. Навпаки, декілька серйозних джерел констатують стабілізацію лінії бойового зіткнення на прикордонні Харківщини.

Авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» під час оновлення своєї карти за результатами минулої доби змін на цій ділянці фронту не зробив. В попередні дні він фіксував незначні просування загарбників.

Тим часом рашистські «воєнкори» брехливо виправдовуються, що їх наступ в районі Вовчанська заглох через участь у боях на боці Збройних сил України кадрових військових підрозділів країн НАТО. Ця відверта брехня розрахована лише на неосвіченого внутрішнього споживача інформації, адже більшість людей навіть в самій Росії знає, що воюють вони виключно з українцями (допомагають нам лише декілька підрозділів добровольців — білорусів, чеченців, грузин, росіян і збірної з різних країн).