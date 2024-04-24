ЗСУ відкинули окупантів під Тернами

Сьогодні вранці військовослужбовці Сил оборони відбили штурм російських окупантів в районі вільного села Терни на північному сході Донецької області (Лиманський або Кремінський напрямок).

Про це у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман).

Він оприлюднив фотографії з результатами роботи наших захисників, зроблені безпілотним літальним апаратом.

Бачимо знищений чи пошкоджений ворожий танк з протимінним тралом та щонайменше сім мертвих інтервентів.