 

ЗСУ відкинули окупантів під Тернами

  1. 24.04.2024
  2. Рубрика:

Сьогодні вранці військовослужбовці Сил оборони відбили штурм російських окупантів в районі вільного села Терни на північному сході Донецької області (Лиманський або Кремінський напрямок).

Про це у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман).

Він оприлюднив фотографії з результатами роботи наших захисників, зроблені безпілотним літальним апаратом.

Бачимо знищений чи пошкоджений ворожий танк з протимінним тралом та щонайменше сім мертвих інтервентів.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Пассажиры российского Боинга пережили настоящий ужас при попадании в воздушную яму: видео

01.05.2017 - 21:30
Сегодня ранним утром (можно сказать, что ночью) пострадали без малого три десятка пассажиров российского самолета, который летел в Таиланд. На подлете к столице этого азиатского государства Бангкоку лайнер попал в ...
читать

Манджукич в финале Лиги чемпионов забил «Реалу» фантастический гол через себя: видео

03.06.2017
В столице Уэльса Кардиффе на ...
читать

В Киеве молодчики молотками разгромили кафе: видео

21.12.2017
В Киеве группа молодых людей ...
читать

В украинский финал отбора на Евровидение вышли TAYANNA и Сальто назад: таблица, видео

04.02.2017
Определились первых два финалиста отбора ...
читать