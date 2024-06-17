 

ЗСУ відкинули окупантів на Покровському напрямку

  1. 17.06.2024
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Бійці Збройних сил України відкинули російських окупантів між вільним селом Новоселівка Перша і окупованим Уманським на Покровському (раніше Авдіївському) напрямку.

Про це в анотації до останнього оновлення своєї карти повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState»:

«Противнику не дали закріпитися біля Новоселівки Першої».

Дивись для порівняння скриншоти його карти за підсумками п’ятнадцятого і шістнадцятого червня. На останньому ми умовно позначили синіми стрілочками досить велику ділянку сірої зони, яка перейшла під повний контроль наших захисників.

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