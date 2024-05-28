ЗСУ відкинули окупантів на півночі Вовчанська

Бійці Сил оборони вибили російських загарбників з частини частково окупованого Вовчанська на півночі Харківської області: «Збройні сили України повернули контроль над центральною частиною міста».

Про це о 13:04 заявив новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний», оприлюднивши відповідну мапу, на якій блакитним кольором забарвлена звільнена територія, а синіми стрілочками позначені напрямки ударів.

Однак зауважимо, що чисто географічно це центр північної третини населеного пункту, яка розташована північніше річки Вовча. ЗСУ досі ніколи не контролювали менш, ніж дві третини міста; окупанти зараз впевнено контролюють лише п’яту його частину.

Це добре видно на карті більшого масштабу від авторитетного вітчизняного укладача фронтових мап і військового експерта «DeepState», на якій ми вказали вищезгаданий звільнений район синіми стрілочками. Сам «DeepState» наразі вважає, що це сіра зона активних боїв.

Тим часом 501-ий окремий батальйон морської піхоти Збройних сил України (входить до складу 36-ої бригади МП ЗСУ імені контрадмірала Михайла Білинського) оприлюднив у своєму Телеграм-каналі відео, відзняте безпілотним літальним апаратом, з масовими руйнуваннями і пожежами у Вовчанську.

Серед іншого, це означає, що наші морпіхи воюють на цій ділянці фронту, про що ми раніше не чули. Очевидно, це суттєве посилення Сил оборони в даному районі.