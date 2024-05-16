ЗСУ відкинули окупантів на півночі Харківщини

З самого початку операції на півночі Харківської області російські окупанти вели наступ на двох сусідніх, але окремих напрямках: західнішому — в бік великого і важливого села Липці, східнішому — в бік містечка Вовчанськ.

У перші дні ворог більш активно просувався у напрямку Липців, однак за останні три доби, за даними авторитетного вітчизняного укладача фронтових мап і військового експерта «DeepState», майже не мав там успіхів. Лише трохи сіра зона змістилася в наш бік.

Натомість до Вовчанська загарбники спочатку просувалися дуже повільно, але в останні дні різко додали, про що ми повідомляли раніше. Дивись для порівняння мапи «DeepState» від чотирнадцятого та шістнадцятого травня.

У своєму Телеграм-каналі про ситуацію в напрямку Липців сьогодні він написав наступне: «Кацапи продовжують рух в напрямку села. Здійснюються спроби повністю зайняти Глибоке, але успіхів противник не мав. В даний район перекинуті резерви Сил оборони для стабілізації ситуації, проводяться штурмові дії з метою зачищення місцевості. Московити перегруповуються та закріпляються на займаних рубежах, підтягують додаткові сили піхоти…».

Можливо, агресор по ходу операції вирішив, що захоплення міста Вовчанськ з пропагандистської точки зору звучатиме більш солідно, ніж села Липці, і тому перерозподілив дефіцитні штурмові сили на користь першого.

Окрім того, Липці в двічі далі від кордону, ніж Вовчанськ. Окрім відстані, яку треба долати з боями, свою роль, мабуть, грає і наявність хоч якихось наших фортифікаційних укріплень біля Липців. Біля Вовчанська їх не було зовсім.

Хоча, «DeepState» і наші захисники в один голос називають наявні укріплення неякісними і незавершеними…