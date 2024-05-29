ЗСУ відкинули окупантів на Лиманському напрямку

Російські окупанти атакували позиції сил Оборони біля вільного села Торське на північному сході Донецької області (Лиманський або Кремінський напрямок) за потужної підтримки авіації і артилерії.

Так, по наших захисниках ворог запустив сім керованих авіаційних бомб та вів інтенсивний вогонь з реактивних систем залпового вогню та артилерії. Однак ворожим штурмовикам це не допомогло: «Орків було вибито».

Про це о 16:03 у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман).