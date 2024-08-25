 

ЗСУ відкинули окупантів на Курщині

  1. 25.08.2024
  2. Рубрика:

Триває військова операція українських Сил оборони на території Курської області фашистської Росії.

Сьогодні президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні серед іншого, повідомив, що українські військові взяли під контроль два населених пункти на Курщині. Які саме, він не став уточнювати.

 «Говорив щойно із головкомом Сирським. Є просування наше в Курській області, від 1 до 3 кілометрів, взяли під контроль ще два населені пункти, тривають активні дії щодо ще одного населеного пункту. Є поповнення обмінного пункту», — сказав глава держави.

Нагадаємо останні офіційні дані від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського були про контроль 1250 квадратних км и 93-х населених пунктів. Таким чином можна припустити, що ЗСУ витіснили російські війська і владу мінімум з 95 сел, селищ і міст.

Сьогодні вранці повідомлялося, що російсько-фашистські війська відступили з території жіночої виправної колонії в селі Мала Локня Суджанського району Курської області РФ. Село перейшло під контроль ЗСУ.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі закриті.

Video >>

«Shape of You» от Эда Ширана – второе по популярности видео 2017 года

16.12.2017 - 16:29
Качественная поп-музыка с интересным сюжетным видеоклипом на песню «Shape of You» от Эда Ширана стала вторым по популярности роликом в мире за 2017-ый год. По крайней мере, на портале «YouTube», ...
читать

В России школьник устроил поножовщину в классе: появилось видео

18.04.2018
В российском Бошкортостане 18 апреля ...
читать

Попавшийся на допинге Поветкин на кураже отправил в нокаут француза: видео

18.12.2016
Утром в субботу был отменен ...
читать

Появилось видео драки нардепа Гаврилюка с журналистом

18.05.2017
Журналист Василий Крутчак написал в Facebook ...
читать