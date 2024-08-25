ЗСУ відкинули окупантів на Курщині

Триває військова операція українських Сил оборони на території Курської області фашистської Росії.

Сьогодні президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні серед іншого, повідомив, що українські військові взяли під контроль два населених пункти на Курщині. Які саме, він не став уточнювати.

«Говорив щойно із головкомом Сирським. Є просування наше в Курській області, від 1 до 3 кілометрів, взяли під контроль ще два населені пункти, тривають активні дії щодо ще одного населеного пункту. Є поповнення обмінного пункту», — сказав глава держави.

Нагадаємо останні офіційні дані від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського були про контроль 1250 квадратних км и 93-х населених пунктів. Таким чином можна припустити, що ЗСУ витіснили російські війська і владу мінімум з 95 сел, селищ і міст.

Сьогодні вранці повідомлялося, що російсько-фашистські війська відступили з території жіночої виправної колонії в селі Мала Локня Суджанського району Курської області РФ. Село перейшло під контроль ЗСУ.