ЗСУ відкинули окупантів на Курахівському напрямку

За перші дев’ятнадцять годин чотирнадцятого червня на Курахівському (раніше Новопавлівському, а ще раніше Мар’їнському) напрямку російськи окупанти здійснили п’ятнадцять атак на позиції наших захисників.

Про це в останньому зведенні, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, розповів пресцентр Генерального штабу Збройних сил України:

«Сили оборони України успішно відбили низку штурмових дій російських загарбників. Поблизу Красногорівки і Костянтинівки ворог не полишає надії покращити тактичне положення. Діє за підтримки броньованої техніки. Зазнає втрат».

Так, за вказаний час на даній ділянці фронту ліквідували 36 загарбників і 60 поранили (разом майже рота). При цьому знищені два ворожих танки і бойова броньована машина. Ще чотири танки інтервентів пошкоджені. Разом ворог втратив два танкових взводи.