ЗСУ відкинули окупантів на Куп’янському напрямку

Російсько-фашистські загарбники «нещодавно» підтверджено просунулися вперед поблизу вільного містечка Куп’янськ Харківської області. Принаймні про це в останньому звіті про ситуацію на фронтах в Україні, серед іншого, повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

По-перше, альтернативного підтвердження цієї інформації ми не помітили. По-друге, оскільки Куп’янськ знаходиться в нашому ближньому тилу, не можна виключати, що мова за весь Куп’янський (Сватівський) напрямок.

Тим часом, пресцентр Генерального штабу Збройних сил України в останній раз цю ділянку фронту згадав в оперативному зведенні станом на 22:00 п’ятнадцятого червня, вказавши, що ворога вдалося відкинути:

«На Куп’янському та Лиманському напрямках загалом кількість бойових зіткнень збільшилась до 15. Ворог намагався відтіснити Сили оборони з позицій в районах Петропавлівки, Піщаного, Андріївки, Греківки, Макіївки, Невського та Серебрянського лісу. 12 атак наразі відбито, три боєзіткнення тривають в районах Греківки та Невського. Ситуація під контролем українських захисників та захисниць».