 

ЗСУ відкинули окупантів на Куп’янському напрямку

  1. 16.06.2024
  2. Рубрика:

Російсько-фашистські загарбники «нещодавно» підтверджено просунулися вперед поблизу вільного містечка Куп’янськ Харківської області. Принаймні про це в останньому звіті про ситуацію на фронтах в Україні, серед іншого, повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

По-перше, альтернативного підтвердження цієї інформації ми не помітили. По-друге, оскільки Куп’янськ знаходиться в нашому ближньому тилу, не можна виключати, що мова за весь Куп’янський (Сватівський) напрямок.

Тим часом, пресцентр Генерального штабу Збройних сил України в останній раз цю ділянку фронту згадав в оперативному зведенні станом на 22:00 п’ятнадцятого червня, вказавши, що ворога вдалося відкинути:

«На Куп’янському та Лиманському напрямках загалом кількість бойових зіткнень збільшилась до 15. Ворог намагався відтіснити Сили оборони з позицій в районах Петропавлівки, Піщаного, Андріївки, Греківки, Макіївки, Невського та Серебрянського лісу. 12 атак наразі відбито, три боєзіткнення тривають в районах Греківки та Невського. Ситуація під контролем українських захисників та захисниць».

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Появилось видео, как кавказцы обворовали в Киеве экс-министра

07.11.2017 - 18:47
Воры в Киеве распоясались совсем. К примеру, сегодня в кафе Ярославом Валу бывшего министра Сергея Терехина и эсс-главу Главного контрольного управления Аминистрации президента Анатолия Балюка обчистил лица кавказской национальности. Как ...
читать

Оригинальный бутерброд на завтрак

11.11.2015
Предлагаем Вам оригинальный, и что ...
читать

По Украине прокатились факельные марши в честь Бандеры: видео, фото

01.01.2017
Сегодня в городах Украины отметили ...
читать

Взрывы в метро Санкт-Петербурга: много погибших (видео)

03.04.2017
Во время серии взрывов сразу ...
читать