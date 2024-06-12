ЗСУ відкинули окупантів на Куп’янському напрямку

За перші шістнадцять годин дванадцятого червня на Куп’янському (Сватівському) напрямку бійці Сил оборони відбили шість атак російських окупантів. Станом на 16:00 тривали бої в районах Синьківки, Берестового та Піщаного.

Про це, серед іншого, в останньому на цей момент зведенні, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України.

У свою чергу, блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади ЗСУ Станіслав Бунятов (Осман) о 17:18 у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» повідомив про використання загарбниками хімічної зброї на цій ділянці фронту:

«На Сватівському напрямку при підтримці авіації та артилерії «мʼясо» пре цілими днями. Також працюють газовими мінами, є випадки отруєння (наших захисників), але успіхів та просувань орки не мають».