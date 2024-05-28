 

ЗСУ відкинули окупантів на Куп’янському напрямку

  1. 28.05.2024
  2. Рубрика:

Російські окупанти минулої доби здійснили підтверджені просування поблизу окупованого містечка Сватове Луганської області. Про це у свому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні без подробиць повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

Тим часом пресцентр Генерального штабу Збройних сил України в оперативній інформації за перші шістнадцять з половиною годин 28-го травня про дану ділянку фронту повідомив наступне:

«На Куп’янському напрямку відбулося чотирнадцять бойових зіткнень. Десять ворожих спроб просунутися вперед українські воїни відбили. Наразі тривають бої в районах Синьківки, Петропавлівки (на північний схід від Куп’янська) та Невського (на південний схід)».

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Роман Зозуля нанес аргентинцу Биттоло травму пениса: видео

29.10.2017 - 16:06
Играющий нынче за испанский «Альбасете» Роман Зозуля вчера в конце матча против «Сегунды» в борьбе за мяч не заметил своего партнера по команде Мариано Биттоло и в прыжке попал ему ...
читать

В Киеве из гранатомета обстреляли ресторан: получено видео

08.03.2018
Ночью 8 марта в центре ...
читать

Ныряние и плавание в снегу (видео)

24.01.2016
Активные люди неугомонны. Они всегда ...
читать

Танец шамана, вызывающего дождь, заслуживает участия в талант-шоу (видео)

27.01.2016
Танец шамана, вызывающего дождь, для ...
читать