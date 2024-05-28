ЗСУ відкинули окупантів на Куп’янському напрямку

Російські окупанти минулої доби здійснили підтверджені просування поблизу окупованого містечка Сватове Луганської області. Про це у свому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні без подробиць повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

Тим часом пресцентр Генерального штабу Збройних сил України в оперативній інформації за перші шістнадцять з половиною годин 28-го травня про дану ділянку фронту повідомив наступне:

«На Куп’янському напрямку відбулося чотирнадцять бойових зіткнень. Десять ворожих спроб просунутися вперед українські воїни відбили. Наразі тривають бої в районах Синьківки, Петропавлівки (на північний схід від Куп’янська) та Невського (на південний схід)».