 

ЗСУ відкинули окупантів на Краматорському напрямку

  1. 01.06.2024
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Російські загарбники просунулися вперед в приватному секторі нескореного містечка Часів Яр, розташованого західніше раніше окупованого Бахмута.

Про це без подробиць повідомив наш захисник, який воює в цьому районі і веде телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?».

Він же розповів про складну ситуацію на сусідній ділянці (південніше Бахмута): «Титанічними зусиллями стримується населений пункт Кліщіївка (частково окупований). Дуже важко з логістикою та евакуацією наших поранених».

У свою чергу, пресцентр Генерального штабу Збройних сил України в оперативному зведенні станом на 17:30 31 травня про дану частину лінії фронту, серед іншого, повідомив:

«На Краматорському напрямку противник атакує за підтримки авіації. В районі Дружби завдано удару 26-ма некерованими авіаційними ракетами. Загалом, з початку доби на цьому напрямку відбулося вже 5 бойових зіткнень. Наразі, одне ще триває поблизу Андріївки». 

Згодом наші бійці повидомили, що ці атаки вдалося відбити, окупанти відкинуті.

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