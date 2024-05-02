 

ЗСУ відкинули окупантів на Харківщині

  1. 03.05.2024
  2. Рубрика:

Бійці Сил оборони відбили у російських загарбників дві позиції на ділянці фронту біля окупованого села Лиман Перший Харківської області (на північний схід від вільного міста Куп’янськ).

Про це з посиланням на наших захисників розповів боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України і відомий блогер Станіслав Бунятов (Осман).

У своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» о 13:32 він написав наступне: «+ пару позицій в напрямку Лиману Першого. Хлопці випалюють орків до кісток скидами (гранат з безпілотних літальних апаратів), ті бояться навіть поворухнутися».

Станіслав стверджує, що загарбники навіть бояться виходити з бліндажів в туалет…

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Савченко на юбилее Гордона зажигательно станцевала под песню Сердючки: видео

22.10.2017 - 12:24
Похоже, Надежда Савченко всерьез задумывается над тем, чтобы стать столичной светской львицей. По крайней мере, первые движения в этом плане она уже сделала. Нардеп и телеведущая эффектно вытанцовывала перед сценой ...
читать

Появилось видео гонок российских мажоров по пешеходной зоне в Санкт-Петербурге

17.07.2017
Дети богатых семей зачастую бесятся ...
читать

В Каменском взорвали микроавтобус с депутатом: видео

02.08.2018
Днем 2 августа в Каменском ...
читать

Джошуа на кураже побил Владимира Кличко в чемпионском бою года: видео

30.04.2017
Великий украинский чемпион Владимир Кличко ...
читать