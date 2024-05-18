 

ЗСУ відкинули окупантів на Донеччині

  1. 18.05.2024
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Протягом перших тринадцяти з половиною годин вісімнадцятого травня бійці Сил оборони покращили тактичне положення у деяких районах Лиманського (Кремінського) напрямку.

Про це в оприлюдненому о 14:12 на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук» зведенні без подробиць повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України.

При цьому він вказав і на ворожі атаки: «На Лиманському напрямку противник тричі намагався потіснити підрозділи Сил оборони біля Новосадового, Торського та Григорівки, успіху не мав».

Тим часом Телеграм-канал «Трикутник» розповів, що наші захисники 15 травня знищили штурмову групу окупантів разом з їх бойовою машиною піхоти БМП-3 в районі вільного села Терни на цій же ділянці фронту.

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