ЗСУ відкинули окупантів на Донеччині

Протягом перших тринадцяти з половиною годин вісімнадцятого травня бійці Сил оборони покращили тактичне положення у деяких районах Лиманського (Кремінського) напрямку.

Про це в оприлюдненому о 14:12 на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук» зведенні без подробиць повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України.

При цьому він вказав і на ворожі атаки: «На Лиманському напрямку противник тричі намагався потіснити підрозділи Сил оборони біля Новосадового, Торського та Григорівки, успіху не мав».

Тим часом Телеграм-канал «Трикутник» розповів, що наші захисники 15 травня знищили штурмову групу окупантів разом з їх бойовою машиною піхоти БМП-3 в районі вільного села Терни на цій же ділянці фронту.