 

ЗСУ відкинули окупантів на Авдіївському напрямку

  1. 08.05.2024
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На Авдіївському напрямку протягом перших вісімнадцяти годин сьомого травня бійці Сил оборони відбили вісімнадцять атак російських окупантів, здійснених за підтримки авіації, в районах Олександрополя, Новоолександрівки, Прогреса, Євгенівки, Новоселівки Першої, Уманського та Нетайлового.

Про це у вечірньому зведенні, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України.

У свою чергу, військовй блогер «АЗОВ_UA_NATO_USA» на своїй сторінці у соціальній мережі «Х» (колишній «Твіттер») розповів, що наші захисники взяли в полон двох загарбників на східному напрямку.

Він оприлюднив відповідне відео, відзняте українським воїном на смартфон. Полонені зі зв’язаними за спинами руками, замотаними головами і цигарками в зубах сидять у кузові пікапа. Пораненому наші захисники надали медичну допомогу.

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