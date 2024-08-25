 

ЗСУ відкинули окупантів і захопили 16 полонених у Нью-Йорку

  1. 25.08.2024
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Вісім бійців окремого 425-го штурмового батальйону «СКАЛА» Збройних сил України відбили у російських окупантів позицію на елеваторі в майже повністю окупованому селищі Нью-Йорк на Торецькому напрямку.

При цьому були ліквідовані троє загарбників, ще шістнадцять взяті в полон. Наші втрати склали два легко поранених бійці.

Про це у своєму Ютуб-каналі повідомив головний редактор «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов, оприлюднивши досить великий відеосюжет з інтерв’ю учасників цього бою і полоненими.

Важлива деталь: операція відбулася тому, що за даними розвідки на елеваторі було «тільки» п’ять інтервентів. В цьому ж відповідь на питання: чому попри цей локальний успіх ми відступаємо? Тому ще у нас взагалі піхоти в рази менше, ніж у ворога. А таких добре підготовлених штурмовиків, як в батальйоні «СКАЛА» — в десятки разів…

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