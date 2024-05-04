ЗСУ відкинули окупантів біля Часового Яру

Авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» сьогодні на своїй карті за третє травня загалом підтвердив вчорашні повідомлення деяких наших фронтових блогерів про просування російських загарбників в районі міста Часів Яр західніше раніше окупованого Бахмута.

Однак при цьому він зробив і певні позитивні для нас уточнення. По-перше, захоплена ворогом територія (позначена на сьогоднішній мапі червоно-коричневими штриховкою і пунктиром), на якій вже встигли закріпитися інтервенти, відносно невелика і не перетнула адміністративну межу міста. Хоча і підійшла до неї впритул зі сходу.

По-друге, «DeepState» констатував зміщення сірої зони в бік окупантів трохи північніше, що ми умовно для наочності позначили синьою стрілочкою.