 

ЗСУ відкинули окупантів біля Часового Яру

  1. 04.05.2024
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Авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» сьогодні на своїй карті за третє травня загалом підтвердив вчорашні повідомлення деяких наших фронтових блогерів про просування російських загарбників в районі міста Часів Яр західніше раніше окупованого Бахмута.

Однак при цьому він зробив і певні позитивні для нас уточнення. По-перше, захоплена ворогом територія (позначена на сьогоднішній мапі червоно-коричневими штриховкою і пунктиром), на якій вже встигли закріпитися інтервенти, відносно невелика і не перетнула адміністративну межу міста. Хоча і підійшла до неї впритул зі сходу.

По-друге, «DeepState» констатував зміщення сірої зони в бік окупантів трохи північніше, що ми умовно для наочності позначили синьою стрілочкою.

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