ЗСУ відбивають атаки на Мар’їнку, вивезені всі мешканці

З міста Мар’їнка Донецької області, яка щодня зазнає обстрілів з боку Росії, вдалося евакуювати усіх мешканців. Про це у четвер, 3 листопада, повідомили у прес-службі Нацполіції України.

Мар’їнка, Красногорівка, Авдіївка, Опитне — ці населені пункти відомі всім українцям, які відстежували війну з 2014 року. Саме тут ЗСУ тримали оборону й не давали ворогу пройти далі. І сьогодні, коли йде дев’ятий місяць повномасштабної жорсткої війни, російські фашисти не можуть здолати ці рубежи.

Сюди ворог кидає дуже великі сили. Та сама Мар’їнка вже не раз частково переходила під контроль ворога, а потім звільнялася. Зараз триває така ж динамічна війна. При тому, що росіяни несуть тут дуже значні втрати.