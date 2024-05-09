ЗСУ відбили у окупантів позиції під Часовим Яром

Бійці Сил оборони відбили у російських загарбників дві позиції в районі нескореного містечка Часів Яр (західніше раніше окупованого Бахмута).

Про це повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України, яка воює в цьому районі, Станіслав Бунятов (Осман).

У своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» він написав буквально наступне: «На Бахмутському напрямку більш-менш, пару позицій відновили. Через канал перелазять інколи, вибиваємо. Загалом стабільно тяжко».

Очевидно, мається на увазі ділянка фронту, де лінія розмежування проходить по каналу «Сіверський Донець – Донбас» на південний схід від Часового Яру (на мапі позначена червоним прямокутником)».