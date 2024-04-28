 

ЗСУ відбили у окупантів позиції на Лиманському напрямку

  1. 28.04.2024
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Бійці Збройних сил України відбили у російських окупантів позиції на ділянці фронту між селами Терни і Ямполівка на північному сході Донецької області (Лиманський або Кремінський напрямок).

Про це об одинадцятій годині з посиланням на західних військових блогерів і OSINT-дослідників повідомив Телеграм-канал «Трикутник», який висвітлює хід війни на Луганщині та прилеглих територіях Харківщини і Донеччини.

Він оприлюднив фрагмент мапи аналітиків, на якому звільнена ділянка забарвлена білим кольором. На ній же синьою стрілочкою позначений напрямок удару Сил оборони.

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