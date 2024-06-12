 

ЗСУ відбили у окупантів позиції біля Вовчанська

  1. 12.06.2024
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Бійці Сил оборони відбили у російських окупантів позиції вздовж дороги O-212553 (Липці – Харків) на південний схід від частково окупованого села Глибоке у прикордонні на півночі Харківської області (район Вовчанська).

Про це з посиланням на геолоковані відео та повідомлення рашистів в останньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні, серед іншого, повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

У свою чергу, блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс заявив, що ця ділянка фронту наразі є єдиною успішною для нас. Мало того, тут на відміну від багатьох інших вдалося налагодити адекватне керування і зв’язок підрозділів:

«Зі слів моїх морпіхів, Харківщина — зараз найбільш успішний для нас напрямок… Командування та підрозділи діють більш грамотно та згуртовано, ніж це було на будь-якому іншому напрямку… Я зараз навіть не про певні наступальні наші успіхи, про які краще сказати потім, просто реально кайфово від зовсім іншого рівня військового управління та ведення бойових дій».

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