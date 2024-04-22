 

ЗСУ відбили штурми на Терни, знищені танк і БМП окупантів

  1. 22.04.2024
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Сьогодні вранці російські окупанти провели десять безуспішних штурмів позицій Сил оборони в районі прифронтового вільного села Терни Донецької області на Лиманському (Кремінському) напрямку. При цьому наші захисники знищили танк загарбників і підбили їх бойову машину піхоти.

Про це у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер ✙» розповів блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман): «Тиск дуже серйозний…».

У свою чергу, Луганська обласна військова адміністрація, яка традиційно висвітлює хід бойових дій в цьому районі, у звіті за минулу добу повідомила:

«Небезпечно було в Невському – село атакувала ворожа авіація. Ще один удар з повітря окупанти завдали по Білогорівці. Там, а також у Серебрянському лісництві, точилися бойові дії. Артилерією та мінометами загарбники поцілили по Стельмахівці, Греківці, Куземівці».

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