 

ЗСУ відбили хвилю атак на Часів Яр

  1. 02.05.2024
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На Бахмутському напрямку протягом перших вісімнадцяти годин першого травня бійці Сил оборони відбили чотирнадцять атак в районах Білогорівки Луганської області та Верхньокам’янського, Спірного і Нового (насправді це мікрорайон Часового Яру).

Про це у вечірньому зведенні, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, розповів пресцентр Генерального штабу Збройних сил України.

У свою чергу, наш захисник, який воює на цій ділянці фронту і веде Телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?», повідомив: «На околицях населеного пункту Часів Яр окупанти мають просування».

Додамо також, що сьогодні російські війська обстріляли з ракетних систем залпового вогню Ураган місто Гірник Донецької області. Внаслідок чого дві людини загинули, ще шестеро отримали поранення. Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін в Telegram.

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