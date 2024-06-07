ЗСУ вибили російські війська з Калинівки

Бійці Збройних сил України в результаті успішної контратаки відбили у російських окупантів село Калинівка північніше нескореного містечка Часів Яр (Краматорський, раніше офіційно Бахмутський напрямок).

Принаймні про це сьогодні повідомив штатний військовий аналітик німецького видання «Bild» Юліан Рьопке. Одразу зауважимо, що раніше ми не чули про окупацію Калинівки.

Тим не менше, автор зазначив: «Українські війська відбили більшу частину Калинівки та відтіснили російських окупантів від каналу біля Часового Яру».

Також Юліан Рьопке пояснив, що загарбники штурмують Часів Яр в лоб зі сходу, де вони зруйнували мікрорайон Канал, однак не змогли його захопити.

Паралельно інтервенти регулярно намагаються прорватися до містечка з північного і південного сходу, для чого їм необхідно форсувати канал «Сіверський Донець – Донбас». Наразі ці спроби були невдалими.

До речі, авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» не повідомляв про окупацію, а відповідно і звільнення Калинівки. Зате він вказує, що окупанти таки закріпилися в східній частині мікрорайону Канал Часового Яру.