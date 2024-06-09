 

ЗСУ вибили окупантів з околиці Глибокого на Харківщині

  1. 09.06.2024
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Вітчизняний колісний бронетранспортер «БТР-4Е» 92-ої окремої штурмової бригади Збройних сил України імені кошового отамана Івана Сірка увірвався в окуповану частину прикордонного села Глибоке Харківського району і знищив вогнем зі своєї автоматичної гармати позиції загарбників.

Відповідне відео широко розповсюдилося в інтернеті. Новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний» прокоментував його наступним чином: «У рашистів не виходить створити плацдарм біля Харкова. 92-а бригада вибиває окупантів з Глибокого на Харківщині…».

У свою чергу, блогер Олександр Коваленко звернув увагу власне на роботу «БТР-4Е» і зазначив, що ця машина не гірша за вже легендарну американську бойову машину піхоти  «M2A2 Bradley». Однак Україна не може виробити їх достатньо багато.

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