ЗСУ вибили окупантів з околиці Глибокого на Харківщині
Вітчизняний колісний бронетранспортер «БТР-4Е» 92-ої окремої штурмової бригади Збройних сил України імені кошового отамана Івана Сірка увірвався в окуповану частину прикордонного села Глибоке Харківського району і знищив вогнем зі своєї автоматичної гармати позиції загарбників.
Відповідне відео широко розповсюдилося в інтернеті. Новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний» прокоментував його наступним чином: «У рашистів не виходить створити плацдарм біля Харкова. 92-а бригада вибиває окупантів з Глибокого на Харківщині…».
У свою чергу, блогер Олександр Коваленко звернув увагу власне на роботу «БТР-4Е» і зазначив, що ця машина не гірша за вже легендарну американську бойову машину піхоти «M2A2 Bradley». Однак Україна не може виробити їх достатньо багато.
M2A2 Bradley раздолбал Т-90М «Прорыв»… M2A2 Bradley в упор расстрелял БТР-82А…
Да, да, да…
Украинский БТР-4Е разбирает на кирпичи позиции российских оккупантов в харьковском селе Глубокое (Глибоке).
В целом, БТР-4Е это лучшая ББМ, созданная после распада СССР,… pic.twitter.com/JGm5oeuCnR
— Alexander Kovalenko (@zloy_odessit) June 8, 2024
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