Російські окупанти відступили з території жіночої виправної колонії в селі Мала Локня Суджанського району Курської області РФ.

Про це без подробиць повідомляють деякі рашистські «воєнкори», зокрема зрадник України Юрій Подоляка.

Нагадаємо, бійці Збройних сил України вже з тиждень, як тримають в облозі Малу Локню, в якій товстостінні будівлі колонії стали чимось на зразок замку, в якому досить успішно тримали оборону близько роти російських фашистів.

Тим часом інші рашисти оприлюднили досить цікаве і достовірне відео територіальних змін у ході бойових дій на Курщині. Очевидно, що ЗСУ не завжди просувалися вперед, іноді наші передові загони відступали, маневруючи і заплутуючи ворога.

Але в контексті даного матеріалу головне, що Мала Локня з оточуючою територією перебуває під контролем ЗСУ.