 

ЗСУ вдарили ракетами ATACMS по полігону росіян

  1. 01.05.2024
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Збройні сили України вдарили трьома американськими ракетами ATACMS з касетними боєприпасам по полігону російських окупантів біля села Кубань (за іншими даними, біля села Рогове) на півночі окупованої Луганської області в той момент, коли на ньому скупчилася велика кількість живої сили ворога.

Про це повідомляють різні джерела, зокрема Телеграм-канали «Оперативний ЗСУ» та «Донбас Оперативний», оприлюднюючи відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих контрольним безпілотним літальним апаратом, оператори якого скоригували удар по об’єкту.

Наслідки ударів невідомі, але точно зрозуміло, що перша ракета влучила в місце шикування (точніше щільного розташування інтервентів). Після прильотів і розривів суббоєприпасів що-небудь розгледіти важко.

Як прокоментував відео блогер і український патріот з окупованого Донецька «Necro Mancer». «Прилёт трех кассетных ATACMS, первая вроде по той большой толпе должна была накрыть, что на месте прилёта второй и третьей пока не пойму».

Кубань розташована у 82 кілометрах від найближчої ділянки лінії фронту.

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