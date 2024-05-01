ЗСУ вдарили ракетами ATACMS по полігону росіян
Збройні сили України вдарили трьома американськими ракетами ATACMS з касетними боєприпасам по полігону російських окупантів біля села Кубань (за іншими даними, біля села Рогове) на півночі окупованої Луганської області в той момент, коли на ньому скупчилася велика кількість живої сили ворога.
Про це повідомляють різні джерела, зокрема Телеграм-канали «Оперативний ЗСУ» та «Донбас Оперативний», оприлюднюючи відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих контрольним безпілотним літальним апаратом, оператори якого скоригували удар по об’єкту.
Наслідки ударів невідомі, але точно зрозуміло, що перша ракета влучила в місце шикування (точніше щільного розташування інтервентів). Після прильотів і розривів суббоєприпасів що-небудь розгледіти важко.
Як прокоментував відео блогер і український патріот з окупованого Донецька «Necro Mancer». «Прилёт трех кассетных ATACMS, первая вроде по той большой толпе должна была накрыть, что на месте прилёта второй и третьей пока не пойму».
Кубань розташована у 82 кілометрах від найближчої ділянки лінії фронту.
Удар тремя ракетами ATACMS с кассетной бч по российскому полигону в н.п. Кубань, Луганская области. pic.twitter.com/IbZsvxpEZr
— Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) May 1, 2024
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