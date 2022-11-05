ЗСУ вдарили по колоні окупантів на Херсонщині

Збройні сили України розбили переправу російських окупантів через Дніпро поблизу Антонівки Херсонської області (очевидно, в районі Антонівського моста північніше Херсона), знищивши при цьому один буксир і вивівши з ладу ще два.

Також під обстріл потрапила ворожа колона біля Ольгівки (правий берег Дніпра південніше Нової Каховки), яка чекала переправу на лівий берег; втрати невідомі. А в районі Нововасилівки Миколаївської області було знищено 6 паливозаправників противника.

Про це, серед іншого, в ранковому звіті Генерального штабу ЗСУ, оприлюдненому на офіційній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук», розповів його речник Олександр Штупун.

В свою чергу, Управління стратегічних комунікацій ЗСУ оприлюднило відео палаючої ворожої бойової машини піхоти (або багатоцільового тягача легко броньованого).

При цьому голос за кадром стверджує, що це відбувається біля Нової Каховки, і обіцяє смерть всім росіянам, які не втечуть з Херсонської області. Схоже, що це партизани.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика