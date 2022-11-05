 

ЗСУ вдарили по колоні окупантів на Херсонщині

  1. 05.11.2022
  2. Рубрика:

Збройні сили України розбили переправу російських окупантів через Дніпро поблизу Антонівки Херсонської області (очевидно, в районі Антонівського моста північніше Херсона), знищивши при цьому один буксир і вивівши з ладу ще два.

Також під обстріл потрапила ворожа колона біля Ольгівки (правий берег Дніпра південніше Нової Каховки), яка чекала переправу на лівий берег; втрати невідомі. А в районі Нововасилівки Миколаївської області було знищено 6 паливозаправників противника.

Про це, серед іншого, в ранковому звіті Генерального штабу ЗСУ, оприлюдненому на офіційній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук», розповів його речник Олександр Штупун.

В свою чергу, Управління стратегічних комунікацій ЗСУ оприлюднило відео палаючої ворожої бойової машини піхоти (або багатоцільового тягача легко броньованого).

При цьому голос за кадром стверджує, що це відбувається біля Нової Каховки, і обіцяє смерть всім росіянам, які не втечуть з Херсонської області. Схоже, що це партизани.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика

Подпишитесь на новости
 
redtram
РедТрэм Обменный

Коментарі (0)

Video >>

На шоу «Голос. Дети» девочка из Винницы довела Монатика до слез: видео

28.11.2017 - 12:54
Песня Джамалы «1944» стала счастливой для 10-летней Даши Красновецкой. Юной винничанке удалось довести до слез Диму Монатика и «звездный» тренер проекта в последние секунды нажал на кнопку. С третьей попытки ...
читать

Курьезный видеосюжет о том, как кот пытался охотиться на ворону (видео)

15.11.2015
А ворона обиделась и ушла ...
читать

Мощным ударом уничтожена передовая позиция террористов, видео

22.02.2018
Наши военные на передовой ежедневно ...
читать

В Киеве возле Кабмина задержан мужчина с карабином: появилось видео

19.06.2018
Сегодня в Киеве полиция задержала ...
читать