ЗСУ вдарили бомбами по скупченню окупантів на Курщині

ЗСУ завдають разючих точкових ударів по ворогу. Українська авіація 22 серпня атакувала взводний опорний пункт росіян у Курській області, використавши високоточні американські бомби GBU-39. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

За його словами, в ході атаки було вражено пункт управління дронами, підрозділ радіоелектронної боротьби, техніку, озброєння та до 40 російських солдатів.

Як відомо, GBU-39 або GLSDB — це американська керована високоточна авіабомба. Її у рамках військової допомоги передали українським захисникам.

Маса авіабомби -130 кг, максимальний радіус дії — 110 кілометрів точність влучання — від 5 до 8 метрів.

Також Олещук опублікував відео роботи льотчиків тактичної авіації Повітряних Сил ЗСУ та інших військ Сил оборони України, котрі завдали ударів керованими авіабомбами по двох мостових переправах у Курській області РФ. Він підтвердив, що на кадрах — результат бойової роботи авіації керованими авіабомбами по двох мостових переправах у 20-их числах серпня 2024 року.

Україна продовжує атакувати російську нафтову інфраструктуру. Слідом за нафтобазою в Ростовській області, яку не можуть загасити вже п’ять днів, сили оборони України атакували порт Кавказ у Краснодарському краї. Порт Кавказ — другий за вантажообігом порт у Чорноморсько-Азовському басейні після порту Новоросійська. Він знаходиться в Керченській протоці, яка відокремлює анексований Росією Крим від її материкової частини. У порту вдалося вразити залізничну пором із паливними цистернами, він потонув.

Нагадаємо, голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель заявив, що скасування обмежень для України на використання західного озброєння, допоможе мирним зусиллям.