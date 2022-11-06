 

ЗСУ в одному бою знищили великий підрозділ ПВК «Вагнера»

  1. 06.11.2022
  2. Рубрика:

Унікальні кадри на власній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» показала окрема десята Гірсько-штурмова бригада Збройних сил України – ми нарахували 28 трупів російських окупантів (повноцінний взвод), складених їхніми поки що живими поплічниками в два акуратних ряди.

Відео знято операторами нашого безпілотного літального апарату. В коментарі пояснюється, що це результат відбиття лише однієї ворожої атаки. До того ж, окрім загиблих ще мають бути поранені.

При цьому треба відзначити сам факт збору своїх «двохсотих». Адже зазвичай на Бахмутському напрямку, де воює десята бригада, загарбники не збирають трупи інтервентів через високі ризики і фізичну складність.

Це пов’язано з класичною тактикою наступу приватної компанії Вагнера, яка воює на Бахмутському напрямку  – здебільшого її штурмові групи намагаються непомітно підповзти до наших позицій. Тому у разі їх своєчасного виявлення у них дуже мало шансів на виживання.

Подпишитесь на новости
 
redtram
РедТрэм Обменный

Коментарі (0)

Video >>

Командир роты рассказал детали дерзкого убийства сержанта Лысенко и побега Изи к террористам: видео

09.12.2016 - 10:52
Как мы уже писали, 1-го декабря боец ВСУ перешел на сторону врага. Перед этим он убил выстрелами в затылок и живот младшего сержанта Олега Лысенко. Попав в 93-ю бригаду ВСУ, он улучил ...
читать

Кот демонстрирует сложные акробатические номера (видео)

10.05.2016
По части акробатики и гимнастических ...
читать

В Раде опять скандал из-за языка: видео

14.03.2017
Оппоблоковец Александр Вилкул либо не ...
читать

Под Винницей в Калиновке взрываются снаряды на крупных артиллерийских складах: видео

26.09.2017
На Винничине перед Калиновкой — ...
читать