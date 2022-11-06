ЗСУ в одному бою знищили великий підрозділ ПВК «Вагнера»

Унікальні кадри на власній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» показала окрема десята Гірсько-штурмова бригада Збройних сил України – ми нарахували 28 трупів російських окупантів (повноцінний взвод), складених їхніми поки що живими поплічниками в два акуратних ряди.

Відео знято операторами нашого безпілотного літального апарату. В коментарі пояснюється, що це результат відбиття лише однієї ворожої атаки. До того ж, окрім загиблих ще мають бути поранені.

При цьому треба відзначити сам факт збору своїх «двохсотих». Адже зазвичай на Бахмутському напрямку, де воює десята бригада, загарбники не збирають трупи інтервентів через високі ризики і фізичну складність.

Це пов’язано з класичною тактикою наступу приватної компанії Вагнера, яка воює на Бахмутському напрямку – здебільшого її штурмові групи намагаються непомітно підповзти до наших позицій. Тому у разі їх своєчасного виявлення у них дуже мало шансів на виживання.