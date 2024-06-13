 

ЗСУ уразили сучасний комплекс «Р-416ГМ» окупантів

  1. 13.06.2024
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Бійці третього окремого полку спеціального призначення Збройних сил України імені князя Станіслава Хороброго виявили і знешкодили унікальну цифрову радіорелейну станцію «Р-416ГМ» російських окупантів.

Про це на своїх медіаресурсах повідомили пресслужби полку та командування Сил спеціальних операцій ЗСУ, оприлюднивши одне й те саме відео, змонтоване з кадрів, відзнятих контрольним безпілотним літальним апаратом.

Ми бачимо, як у станцію один за одним влучають два досить великі (принаймні ширококрилі) баражуючі боєприпаси, подібні на «Switchblade». Однак вони точно не змогли знищити ворожу техніку, хоча й однозначно вивели її з ладу.

В коментарі пояснюється, що це досить «жирна» ціль, хоча б тому, що була вражена вперше за весь час війни. Російська армія взяла цей комплекс на озброєння у 2018 році.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ у традиційному ранковому зведенні про втрати загарбників заявив, що за вчора ворог позбувся двох засобів протиповітряної оборони. А всього за період з 24 лютого 2022 року по 13 червня 2024-го вже 846.

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