ЗСУ стримали окупантів під Авдіївкою

В вечірньому зверненні до українців Володимир Зеленський розповів, зокрема, про тяжкі бої на Донбасі, де російські окупанти ведуть наступальні бойові дії попри великі втрати, та з поміж усіх підрозділів згадав 79-nу окрему десантно-штурмову бригаду Миколаїв, подякувавши її бійцям за хоробрість і героїзм на Авдіївському напрямку.

Сама ж 79-а бригада на власній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» розповіла про один зі своїх розрахунків протитанкового ракетного комплексу «Стугна П», який знищив черговий танк загарбників. Дивись відео і скрін. З початку широкомасштабного вторгнення цей розрахунок спалив вже більше тридцяти одиниць ворожої техніки.

В вечірньому зведенні спікер Генерального штабу ЗСУ Олександр Штупун теж повідомив, що ворог продовжує наступ на Бахмутському, Новопавлівському та Авдіївському напрямках. На останньому з танків та усього спектру артилерії вів обстріли в районах Авдіївки, Красногорівки, Мар’їнки, Невельського, Новомихайлівки, Опитного та Первомайського.