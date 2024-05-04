ЗСУ стабілізували фронт в районі Очеретиного

Російські окупанти «нещодавно незначно» просунулися вперед «поблизу Авдіївки». Про це без конкретики і не зовсім зрозуміло (хоча б тому, що Авдіївка вже в глибокому тилу загарбників) в останньому звіті повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

У свою чергу, авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» сьогодні за підсумками третього травня констатував якраз найменші за останній місяць просування інтервентів на найбільш гарячій ділянці фронту – в районі Очеретиного на Авдіївському напрямку.

Дивись для порівняння скриншоти його карти за позавчора і вчора. На останньому ми червоними стрілочками умовно вказали місця справді незначного розширення сірої зони в районі частково окупованого села Архангельське.

Можна припустити, що Збройним силам України все-таки вдалося стабілізувати фронт в районі масштабного і небезпечного прориву агресора.