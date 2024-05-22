 

ЗСУ спинили окупантів у Вовчанську вздовж річки Вовча

  1. 22.05.2024
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Лінією розмежування у містечку Вовчанськ на півночі Харківської області, схоже, стала річка Вовча, яка ділить населений пункт на північну третину і дві південні третини.

Принаймні, новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний» з посиланням на західних OSINT-дослідників повідомив: «Вовчанськ, Харківська область. ЗС РФ захопили північну частину міста до ріки Вовча».

Однак на оприлюдненій ним мапі лише північна половина з вищевказаної третини Вовчанська впевнено контролюється загарбниками, тоді як південна половина перебуває у сірій зоні активних боїв.

Підтверджує це і авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Можна припустити, що Збройні сили України в умовах наступу переважаючих сил агресора намагаються створити надійну лінію оборони вздовж річки.

При цьому на своїй сьогоднішній мапі за підсумками 21 травня «DeepState» зафіксував відчутне зміщення сірої зони в наш бік на північний схід від Вовчанська, що ми умовно позначили червоними стрілками.

При цьому ситуація у самому Вовчанську за вчора не змінилася.

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