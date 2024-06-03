 

ЗСУ спалили колону військових вантажівок окупантів на території РФ

  1. 03.06.2024
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Бійці окремих бригад 53-ої механізованої імені князя Володимира Мономаха і 103-ої територіальної оборони Збройних сил України знищили велику колону (близько півтора десятка вантажівок) російських окупантів на території РФ.

Відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих контрольними безпілотними літальними апаратами і дронами-камікадзе, які власне й нищили ворога, оприлюднили бійці 53-ої бригади.

Колона зупинилася в полі на дорозі, коли її вантажівки одна за одною почали «клювати» баражуючі боєприпаси. Коли перші машини запалали, більшість роз’їхалася з дороги під захист дерев і недалеких гаїв.

Однак далеко по полю втекти не змогли, і все одно стали легкою здобиччю дронів-камікадзе. Але треба зазначити, що попри великі втрати в вантажівках, більшість живої сили вціліла – не вистачило удару касетними артилерійськими снарядами.

Авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» геолокував місце події — на схід від села Свердликово Курської області РФ, в трьох кілометрах від державного кордону північніше Сум.

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