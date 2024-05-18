ЗСУ штурмували окупантів на прикордонні Харківщини

Сьогодні на окремих ділянках фронту на прикордонні Харківщині підрозділи Сил Оборони провели штурмові дії. Однак, заявивши про це у зведенні станом на 13:30, пресцентр Генерального штабу Збройних сил України не вказав їх результати.

Натомість розповів про дії агресора: «Противник за підтримки авіації намагався п’ять разів прорвати рубежі нашої оборони в районах Липців і Вовчанська. Також ворог завдав авіаударів поблизу Липців, Веселого, Нескучного та Удів, використавши загалом сімнадцять керованих авіаційних бомб».

Наслідки ворожих атак ГШ ЗСУ теж не прокоментував, зате назвав втрати загарбників: «Протягом доби на цьому напрямку противник втратив: живої сили – 25 осіб, військової техніки та озброєння – 12 одиниць».

У свою чергу, міноборони РФ заявило, що інтервенти взяли під контроль село Стариця. Альтернативного підтвердження наразі немає.

На мапі авторитетного вітчизняного укладача фронтових мап і військового експерта «DeepState» від шістнадцятого травня більша його частина перебувала в сірій зоні. Актуальна інформація невідома.