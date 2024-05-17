 

ЗСУ розтрощили «ударний кулак» окупантів біля Часового Яру

  1. 17.05.2024
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Бійці Сил оборони сьогодні відбили масований штурм російськими окупантами наших позицій на Бахмутському (Краматорському) напрямку за участю двадцяти одиниць бронетехніки під прикриттям потужних систем радіоелектронної боротьби.

Про це о 16:34 у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» лаконічно повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України, яка воює на цій ділянці фронту, Станіслав Бунятов (Осман): «Відбилися, нормально оркам напхали».

У свою чергу, новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний» о 18:14 розповів про це більш детально та приблизно вказав місце події:

«Сьогодні орки влаштували штурм Часового Яру на «мангалах». Всього в штурмі було задіяно два десятки техніки. В результаті противник успіху не мав та відійшов, половина техніки знищена та догоряє. Локальні накати та бої продовжуються…».

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