ЗСУ розтрощили танкову колону окупантів

Бійці підрозділу ударних безпілотних авіаційних комплексів «Інквізиція» 59-ої окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України імені Якова Гандзюка знищили штурмову бронетанкову колону з десантом російських окупантів в районі нескореного містечка Красногорівка (північний фас Курахівського, а раніше Мар’їнського напрямку).

Про це наші захисники повідомили сьогодні в Телеграм-каналі «Інквізиція 59 легіону»: «Одного разу пʼять черепахомобілів вирішили штурманути Красногорівку. Доїхати то вони доїхали… Але є нюанс».

Оприлюднене відео змонтоване з кадрів, відзнятих контрольними безпілотними літальними апаратами і дронами-камікадзе. Але нищили колону не тільки вони, а також протитанкові міни, завчасно встановлені безпілотниками, дрон-бомбардир «Баба Яга» і артилерія. Допомагали бійцям 59-ої бригади побратими з 55-ої і 79-ої.

У складі колони було три танки і дві бойові броньовані машини з різним ступенем «черепахізації», однак усі вони в підсумку були знищені. Видно, як по полю в різні боки розбігався ворожий десант.