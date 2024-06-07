 

ЗСУ розтрощили танкову колону окупантів

  1. 07.06.2024
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Бійці 58-ої окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України імені гетьмана Івана Виговського вночі знищили штурмову бронетанкову колону з десантом російських окупантів.

Про це служба зв’язків з громадськістю підрозділу повідомила на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, записаних безпілотним літальним апаратом з камерою нічного бачення.

Танк і щонайменше дві (можливо, три) бойові броньовані машини загарбників підірвалися на протитанкових мінах. Після чого їх та ворожих штурмовиків добивали дрони-камікадзе.

Наприкінці ролика показано певний акт фронтового «милосердя»: біля розбитого танка корчився у конвульсіях інтервент з відірваними кінцівками. Дрон підлетів і залишив біля нього бомбу, вибух якої припинив страждання приреченого загарбника.

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