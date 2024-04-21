 

ЗСУ розтрощили окупантів біля Орлівки

  1. 21.04.2024
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Бійці батальйону безпілотних систем третьої штурмової бригади Збройних сил України знищили три гармати і станцію радіоелектронної боротьби російських інтервентів на вогневих позиціях.

Крім того, вдалося підірвати вантажівку з боєприпасами, міномет загарбників і значну кількість ворожої піхоти в лісосмугах і підвалах одного з окупованих сіл. Цілком можливо, що це Орлівка на Авдіївському напрямку, в районі якої згідно з останніх новин воює третя бригада.

Про ці досягнення служба зв’язків з громадськістю підрозділу повідомила у своєму Телеграм-каналі, оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих як дронами-камікадзе (саме вони нищили ворожу техніку), так і контрольними безпілотними літальними апаратами.

А чому на ролику немає ураження ворожих танків і бойових броньованих машин? Можливо, відповідь на це дав блогер і лейтенант ЗСУ з позивним Алекс, який повідомив, що біля сусіднього Тоненького агресор фактично припинив використання танків і ББМ. Тому у операторів БПЛА з’явився час і ресурси на інші цілі.

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