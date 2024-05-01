ЗСУ розтрощили колону бронетехніки окупантів

Бійці батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «АХІЛЛЕС» 92-ої окремої штурмової бригади Збройних сил України імені кошового отамана Івана Сірка знищили бронетанкову колону з десантом російських окупантів на Бахмутському напрямку.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив командир підрозділу Юрій Федоренко, оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих, у тому числі, дронами-камікадзе, які власне і нищили ворожу техніку.

В коментарі Юрій Федеоренко уточнив, що нашим захисникам вдалося знищити гусеничну бойову машину піхоти БМП-3 та пошкодити (вивести з ладу) танк «Т-72», колісний бронетранспортер «БТР-80» і ще дві «БМП-3».

Раніше ми писали про роботу «АХІЛЛЕСа» на Авдіївському напрямку. Судячи з усього, різні підрозділи батальйону працюють на обох ділянках фронту.