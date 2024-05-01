 

ЗСУ розтрощили колону бронетехніки окупантів

  1. 01.05.2024
  2. Рубрика:

Бійці батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «АХІЛЛЕС» 92-ої окремої штурмової бригади Збройних сил України імені кошового отамана Івана Сірка знищили бронетанкову колону з десантом російських окупантів на Бахмутському напрямку.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив командир підрозділу Юрій Федоренко, оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих, у тому числі, дронами-камікадзе, які власне і нищили ворожу техніку.

В коментарі Юрій Федеоренко уточнив, що нашим захисникам вдалося знищити гусеничну бойову машину піхоти БМП-3 та пошкодити (вивести з ладу) танк «Т-72», колісний бронетранспортер «БТР-80» і ще дві «БМП-3».

Раніше ми писали про роботу «АХІЛЛЕСа» на Авдіївському напрямку. Судячи з усього, різні підрозділи батальйону працюють на обох ділянках фронту.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

В Китае пингвинов облачили в Санта-Клаусов: видео

25.12.2017 - 19:46
Группой, пожалуй, самых необычных «Санта-Клаусов» удивили посетителей зоопарка Харбина. По случаю Рождества в красные плащи и колпаки работники заведения на северо-востоке Китая нарядили пингвинов. Местные детишки пришли в восторг. Им ...
читать

Появилось видео стрельбы людей Яроша в Каменском

15.05.2017
Как мы уже сообщали, вчера ...
читать

Трамп запустил видео с Зеленским и Порошенко под названием «Я слил болото»

28.09.2019
Предвыборная гонка в США в ...
читать

NASA представила концепт внедорожника марсохода: фото, видео

08.06.2017
В NASA разработали самое крутое ...
читать