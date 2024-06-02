ЗСУ розтрощили бронетанкову колону окупантів у Білогорівці

Бійці 81-ої окремої аеромобільної бригади Збройних сил України знищили штурмову бронетанкову колону з десантом російських окупантів в районі нескореного села Білогорівка Луганської області (Сіверський напрямок).

Про це служба зв’язків з громадськістю повідомила на власній сторінці у соцільній мережі «Фейсбук», оприлюднивши відповідне відео, змонтоване з кадрів, відзнятих дронами-камікадзе та контрольними безпілотними літальними апаратами.

Ми нарахували два уражених танки (один з них перетворений інтервентами у «черепаху») і кілька бойових броньованих машин (серед них також пару «сараїв»). Також баражуючі боєприпаси і дрони-бомбардири полювали на ворожу піхоту.