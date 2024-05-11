 

ЗСУ розтрощили бронетанкову колону окупантів

  1. 11.05.2024
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Сьогодні в районі нещодавно окупованого села Бердичі на Авдіївському напрямку бійці Сил оборони відбили атаку штурмової бронетанкової колони з десантом російських загарбників.

При цьому наші артилеристи та оператори FPV-дронів-камікадзе знищили два танки, дві бойові машини піхоти, багатоцільовий тягач легко броньований та значну кількість піхоти інтервентів.

Про це о 19:34 у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман).

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