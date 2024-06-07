 

ЗСУ розширили свій плацдарм на лівобережжі Херсонщини

  1. 07.06.2024
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Бійці Сил оборони просунулися вперед на лівому (окупованому) березі Дніпра у Херсонській області: «Вчора орки намагались штурмувати наш плацдарм в районі Козачіх Лагерів, як результат — наші хлопці розширили плацдарм».

Про це сьогодні о 16:22 у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» без додаткових подробиць лаконічно написав блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс.

У свою чергу, американський Інститут вивчення війни (ISW) в останньому щоденному зведенні про ситуацію на фронтах в Україні, серед іншого, заявив, що загарбники начебто підтверджено просунулися поблизу сусідніх Кринок. Однак деталей також не навів.

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