 

ЗСУ розгромили штурмові загони 155 бригади ЗС РФ

  1. 06.11.2022
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Раніше з різкою критикою керівництва російських окупантів за даремні великі втрати під час приреченого на провал наступу на Павлівку під Вугледаром виступив польовий командир терористів ДНР Олександр Ходаковський. Зараз його підтримав відомий рашистський воєнкор Олександр Сладков. Чого ниють фашистськи загарбники? 

Виявляється, морські піхотинці 155 бригади тихоокеанського флоту скаржаться вже навіть губернатору Приморського краю Олегу Кожемяко на те саме: великі марні втрати особового складу і військової техніки. Раніше морпіхи безрезультатно скаржилися своєму керівництву на різних щаблях.

«О ситуации в Павловке наверх талдычат уже несколько дней, а кровь всё льется и льется», — пише Сладков, обіцяючи справу в генеральній прокуратурі і комісію з міністерства оборони РФ. Але швидше за все, «справа і комісія» будуть створені проти самого Сладкова, щоб не виступав.

Ходаковський раніше пояснював, що й через географічні нюанси штурмувати Павлівку в лоб – справа даремна. Адже вона чудово прострілюється з розташованого на висоті поруч Вугледара. До того ж, дощі розмили шляхи й поля, що додатково ускладнює постачання штурмових загонів.

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