ЗСУ розбили ворожу бронетехніку з окупантами

Наші захисники продовжують нищити ворога усіма можливими засобами, в тому числі за допомогою безпілотних літальних апаратів. До вашої уваги пара цікавих, якщо так можна сказати, відео.

Квадрокоптер скинув ВОГ на групу інтервентів біля багатоцільового тягача легко броньованого, обладнаного зенітною установкою. Вибухом поранило одного загарбника. Півдесятка поплічників завантажили його на броню, самі всілися поруч і кудись рушили. Але в цей момент другий ВОГ вибухнув прямо посеред них.

25-міліметровий осколковий заряд від підствольного чи автоматичного станкового гранатомету БТЛБ не зашкодив, але більшість окупантів на броні поранив. Вбити ВОГ може лише, коли влучить в голову чи розірветься дуже близько, наприклад, біля шиї.

А от у розвідки окремої бригади територіальної оборони «Дніпро» є не тільки квадрокоптери, здатні нести хіба що ВОГи. Її більш потужний дрон вночі влучно скинув на ворожу броньовану машину цілу 82-міліметрову міну, знищивши ББМ.

Тим часом, за період з 29 жовтня по 4 листопада морські піхотинці Збройних сил України завдали великих втрат російським окупантам, знищивши більше півтори сотні інтервентів, 9 танків, 22 бойові броньовані машини (БМП, БТР, БМД тощо), 9 самохідних артилерійські установок, 4 гармати, 12 мінометів, 6 автомобілів, 3 сховища з боєприпасами і склад з пальним.

Про це сьогодні на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» повідомила пресслужба командування Військово-Морських Сил ЗСУ.