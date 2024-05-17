ЗСУ розбили велику колону окупантів під Часовим Яром
Бійці Сил оборони сьогодні відбили масований штурм російськими окупантами наших позицій на Бахмутському (Краматорському) напрямку за участю двадцяти одиниць бронетехніки під прикриттям потужних систем радіоелектронної боротьби.
Про це о 16:34 у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» лаконічно повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України, яка воює на цій ділянці фронту, Станіслав Бунятов (Осман): «Відбилися, нормально оркам напхали».
У свою чергу, новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний» о 18:14 розповів про це більш детально та приблизно вказав місце події:
«Сьогодні орки влаштували штурм Часового Яру на «мангалах». Всього в штурмі було задіяно два десятки техніки. В результаті противник успіху не мав та відійшов, половина техніки знищена та догоряє. Локальні накати та бої продовжуються…».
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